3万人以上のシンガーソングライターらが加盟し100万曲以上の楽曲を扱っている実演権団体SESACとのライセンス紛争によって、アメリカのYouTubeおよびYouTube Musicで、アデルやボブ・ディランらの楽曲が削除された状態になっていることがわかりました。YouTube Music missing songs due to expired ‘SESAC’ licensehttps://9to5google.com/2024/09/28/youtube-music-sesac/Adele, Bob Dylan Songs Blocked by YouTube in Legal Di