◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―６ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）ＤｅＮＡは終盤に打ち込まれ逆転負け。２位の可能性が消滅し、４位・広島とは１・５ゲーム差をキープした。打線は、初回に先頭の梶原が一塁線への鋭い二塁打で出塁すると、なお１死三塁で佐野が中前へ適時打を放ち先制に成功。１―０の３回１死一、二塁でも佐野が２打席連続の適時打でリードを広げた。同点となった６回には４本の長短打で３点を追加。７回にも１