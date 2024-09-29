方言の違いはもちろん、「うどんのつゆは透き通った色か濃い色か」「卵焼きは甘いかしょっぱいか」など、何かと違いの多い関東と関西の食文化。実は「肉」という言葉の意味に関しても、関東・関西で認識の違いがあるといいます。一体どんな違いがあるのでしょうか。カレーや肉じゃがに使う肉といえば…？まず「肉」と聞いて、あなたが思い浮かべるのは何の肉ですか？ 一般的に、関東圏では「肉」と聞いて特定の肉を思い浮かべ