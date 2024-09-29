岡山県吉備中央町の町長選挙は、29日、投開票が行われ、現職の山本雅則さん(66）が、4回目の当選を果たしました。 得票数は、 山本雅則さん（無・現）4,174票 森安高廣さん（無・新）1,646票 投票率は、67.88％で前回、選挙戦だった2012年を8.03ポイント下回りました。