高梁市長選で初当選した石田芳生さん 高梁市の市長選挙は、29日、投開票が行われ、元市議会議長の石田芳生さんが、現職で5回目の当選を目指していた近藤隆則さんを破り、初当選しました。 得票数は 石田芳生さん（無・新）9,185票 近藤隆則さん（無・現）5,483票 投票率は、66.04％で前回選挙戦だった8年前を0.06ポイント上回りました。