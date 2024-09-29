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元先輩の羽賀研二容疑者は「根っからの人たらし」有吉弘行が言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 有吉弘行が29日のラジオで、羽賀研二容疑者の3度目の逮捕に触れた
  • 事務所の「元先輩」だとして、「根っからの人たらしというかね」と言及
  • 「マダムたちに宝石を売っていた時期もあって」などと説明していた
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