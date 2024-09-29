俳優の窪塚洋介（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。息子で俳優の窪塚愛流（20）とのレアな父子ツーショットを公開した。窪塚は愛流とのツーショットを掲載。「愛流初舞台東京公演千秋楽思いの外よかった」とつづり、息子の初舞台を観劇したことを報告。「成長を感じられて嬉しい」と感想を述べた。貴重な父子ショットにフォロワーからは「お2人ともカッコいい」「イケてる親子」「めっちゃ嬉しそう」「渋い2