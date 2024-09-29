◇セ・リーグ巨人5−4ヤクルト（2024年9月29日神宮）巨人の山瀬慎之助捕手（23）が29日に出場選手登録され、ヤクルト戦（神宮）に「7番・捕手」で昇格即スタメン出場。今季初めて先発マスクをかぶり、フル出場した。初回の守備では、山田が放った一塁側への邪飛を全く目線を切らずに追いかけた。そのままヤクルトベンチに突進し、頭から真っ逆さまにダイブ。ベンチにいたヤクルトナインは仰天。落下点付近にいたオスナが