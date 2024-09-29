２９日午後８時４０分頃、ＪＲ博多南駅（福岡県春日市）で、停車のため下り線ホームに入ってきた新幹線の車両が福岡市博多区の無職女性（５１）と接触した。福岡県警春日署の発表によると、女性は同市内の病院に搬送され、顔に打撲を負ったが、命に別条はないという。この事故の影響で、ＪＲ西日本は山陽新幹線の広島―博多駅間の下り線で一時運行を見合わせていたが、午後９時５０分に再開した。