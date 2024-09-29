YouTuberで女優の奈良岡にこ（31）が28日、都内でセカンド写真集「VINYL BOOK＠NICO vol．01−03」の発売記念イベントを行った。80年代の世界へワープした妄想世界をイメージし、ティーン時代から淑女となるまでの3つの世界線を3冊に分けた。31歳を迎えた9月26日に同時発売し「80年代に流行したビニ本をオマージュさせていただきました」と笑顔。もともとはお笑い芸人として活動開始しており、現在も吉本興業所属。芸人仲間から