京浜急行バスは、羽田空港を発着する空港バスで運賃改定を10月1日から実施する。運賃改定を実施するのは、羽田空港〜山下公園・みなとみらい地区・赤レンガ倉庫線、武蔵小杉線、本厚木駅・田村車庫線、錦糸町駅・東京スカイツリータウン線、渋谷駅線、二子玉川線、大井町駅・大崎駅・武蔵小山駅線、吉祥寺駅線、町田バスセンター・相模大野駅線、三井アウトレット木更津線の計10路線。路線・区間ごとに50円から300円の値上げを実施