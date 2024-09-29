isutaでは今週も、SUGARさんが贈る週間占いを配信。2024年下半期の占いも公開しているので、ぜひ併せてチェックしてくださいね♡今週の星座占いを全文読みたい方はこちらをタップ今週のおひつじ座の運勢illustration by ニシイズミユカハミングしようぜ今週のおひつじ座は、言葉やメッセージの意味内容よりその響きに大いに左右されていくような星回り。イギリスの作家ティム・ウィルスンが書いた長編小説『教師キャロルの会
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