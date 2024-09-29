元明石市長の泉房穂氏（６１）が２９日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。斎藤元彦知事の３０日付での失職を受けて行われる予定の兵庫県知事選について言及した。知事選については同日、前尼崎市長の稲村和美氏が立候補へ準備を進めていると報じられた。「兵庫県民の有権者一人ひとりの判断が問われることになる」とコメントした泉氏は、Ｘユーザーから「泉さんが立候補する可能性は無いのですか？」と尋ねられると「その