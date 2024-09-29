アイドルグループ・ＡＫＢ４８が２９日、神奈川・ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで若手メンバーによるツアー「ＡＫＢ４８１７期生昇格記念ＬＩＶＥ！新メンバー挨拶まわり〜私たち、ＡＫＢ４８です〜」のファイナルにあたる神奈川公演を開催。前日２８日と２日間（昼夜４公演）で、計４８００人を動員した。３月の春コンサートで正規メンバーに昇格した１７期生の昇格記念ライブツアー。この日は１７期生、１８研究生、１