今再熱中の平成ファッションのベースは、ギャルみの強いお洋服。そんなギャル服を甘〜く着こなす方法って？今回は村瀬紗英・加藤ナナとともに、あの頃の女のコを魅了した〈お目立ち柄アイテム〉のおしゃれな着こなしをご紹介！難易度にあわせて使用面積を調節すれば、挑戦しやすい♡お目立ち柄は、難易度ごとに強弱を♡あの頃の女のコを魅了した派手な柄はたくさんあれど、その使いやすさはさまざま。それぞれの難易度に