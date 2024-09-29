巨人のドラフト１位ルーキー・西舘勇陽投手（２２）が２９日に一軍再昇格を果たし、同日のヤクルト戦（神宮）に６回から３番手で登板。３回１安打無失点、６奪三振と猛アピールに成功した。成長した姿を見せた。４―３の６回からマウンドに上がった西舘。まずはオスナ、山田、増田珠を３者連続三振に抑える好発進を見せ、続く７回も三者凡退に抑える完ぺきな投球。８回こそ村上に安打を許したが、後続は冷静に封じ込める好救援