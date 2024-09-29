◇セ・リーグ巨人5−4ヤクルト（2024年9月29日神宮）巨人のドラフト1位ルーキー、西舘勇陽投手（22＝中大）が6回から登板し、3回無失点の力投を見せた。この日、出場選手登録され、8月23日・中日戦（東京D）以来となる1軍登板。3回を投げて1安打6奪三振と好投し、「キャッチャーも山瀬だったんで、2人でファームでやってきたことをそのまま出せたのかなとは思ってます」と振り返った。前回の1軍登板に比べ「制球面でも