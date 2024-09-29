【MLB】ロッキーズ2-13ドジャース（9月28日（日本時間9月29日））【映像】大谷、まさかの“珍ハプニング”に球場騒然9月28日（日本時間9月29日）に米・コロラド州デンバーにあるクアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“まさかのミス”が、野球ファンの間で注目を集めている。この試合の1回表・ドジャースの攻撃、無死一