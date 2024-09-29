「毎日王冠・Ｇ２」（１０月６日、東京）追い比べを制し、鳴尾記念で復活Ｖを決めたヨーホーレイク。３歳時には皐月賞↓ダービーに駒を進めた力量馬で、４歳初戦の日経新春杯で重賞初Ｖを飾った。しかしその後、屈腱炎で２年２カ月の長期離脱。今年の金鯱賞でターフに戻ってくると、復帰３戦目で待望の白星を飾った。６歳でもキャリアはまだ１０戦と、伸びしろは計り知れない。重賞連勝で再び大舞台へと舞い戻る。秋は古馬と