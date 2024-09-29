◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―６ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）阪神は今季の２位が確定した。２８日に連覇への道が途絶えたが、翌日に意地の逆転勝利。連敗を３で止めた。先発の才木が６回を今季ワースト５失点。初回にあっさり先取点を許すと、同点で迎えた６回に４連打で３点を献上した。７回にも漆原が失点。４点を追う展開になったが、７回に打線がつながった。無死二、三塁で代打・糸原が左前適時打を放つと、近本の犠飛、