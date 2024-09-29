元中日監督の落合博満氏が２９日放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」（日曜・午後９時）に出演。人生で「たった１回だけ」の経験を明かした。番組ではパリ五輪レスリング女子金メダリストの藤波朱理、鏡優翔と共演。緊張したシーンについて聞かれると「オールスターに初めて選ばれた第１打席」と即答。相手は小林繁投手で「１球バット振ったら全身けいれんした。たった１回だけ」と話していた。