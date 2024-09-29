◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）巨人の堀田賢慎投手が２番手で登板し、４回４安打１失点の好投で一時逆転を呼び込んだ。先発・グリフィンの後を受けて２点ビハインドの２回から登板すると、この回は３者凡退。３回はサンタナの適時打で１点は失ったが最少失点で粘り、４、５回は得点を与えずに味方の反撃を待つと、打線が１点差の６回に２点を奪って逆転に成功した。チームは９回にサヨナラ負け