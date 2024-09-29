「男子テニス・木下グループ・ジャパン・オープン」（２９日、有明テニスの森公園）シングルス準々決勝が行われ、元世界ランク４位の錦織圭（３４）＝ユニクロ＝が、同１４位のホルガ・ルネ（デンマーク）に６−３、２−６、５−７で敗れた。６年ぶりに出場したジャパン・オープンで、４強入りとはならなかった。錦織はライン上を打ち抜く正確なショットや、積極的に前に出るプレーで第１セットを先取。ただ、第２セットから