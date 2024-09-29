9月27日に放送された『バズ！パ・リーグ』（ABEMA）で、ソフトバンク・周東佑京の独占インタビューを実施。その中で、周東自身が選ぶ“今年のベストプレー”が明らかとなった。【映像】急加速して“爆速スライディングキャッチ”この日、番組では、今年もスーパープレーを連発し、番組内の『週刊パ・リーグTVランキング』でも常連的に登場していた周東に独占インタビューを行った際の映像を放送。その中で周東は、7月17日にみずほP
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 藤吉久美子の不倫で恐怖の会見
- 2. 石破氏 いきなり話違う急転解散
- 3. 二宮「座長失格」と囁かれる?
- 4. イッテQ 手越祐也が「復帰」へ
- 5. 羽賀容疑者よりヤバい? 大物逮捕
- 6. 稲垣逮捕のとき中居がとった行動
- 7. 角田夏実のビキニ姿 鮮烈な印象
- 8. 吉岡里帆 メイク動画に衝撃走る
- 9. 「デモ参加で1万円」数千人殺到
- 10. 沖縄で破滅的な「コストコ渋滞」
- 1. 「デモ参加で1万円」数千人殺到
- 2. 沖縄で破滅的な「コストコ渋滞」
- 3. 大阪の男性が死亡 福井で釣り
- 4. 女性と接触 新幹線一時見合わせ
- 5. 自慢の兄 20年で別人のように
- 6. 10月スタートは真夏日急増か
- 7. 兵庫知事選 前尼崎市長が出馬へ
- 8. 道で突き飛ばされたか 67歳死亡
- 9. 練馬区で強盗「闇バイトに応募」
- 10. 17歳ホテル遺体 男性の行方捜査
- 1. 石破氏 いきなり話違う急転解散
- 2. 首相就任前に衆院解散? 驚きの声
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 総裁選「6人の裏切者」は誰?
- 5. 石破氏 麻生氏を最高顧問起用へ
- 6. 高市氏だと日本沈没 逆転要因か
- 7. 新総裁誕生 ひろゆき氏コメント
- 8. 石破氏 30日に衆議院解散を表明?
- 9. 高市早苗氏が逆転敗北した原因
- 10. 自民党 新執行部の顔ぶれ一覧
- 1. 脳露出したまま生活 米で衝撃
- 2. UFO研究家が驚きの可能性を示唆
- 3. 米女性 電子タバコで意識不明に
- 4. メーガン妃いじめ疑惑で新証言か
- 5. 異色な従業員 英の高級店に注目
- 6. 廃止に…ミス・コリアに抗議殺到
- 7. ビキニで路上へ 過激衣装に賛否
- 8. 現場凄惨 10歳刺殺事件の全真相
- 9. ネズミに避妊薬 NY市が驚き決断
- 10. 小林圭シェフ宅に男侵入 妻重傷
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 28歳で孤独死の危機 凄絶な半生
- 3. ストロング系1日10缶 断酒で異変
- 4. テレ東が人気番組を捨てた理由
- 5. 浪人も神大不合格 その後に驚き
- 6. iPhone 16 お得に買えるところ
- 7. スト缶 毎日飲んでた男性の出費
- 8. 勤務日の平均昼食代は? 実態調査
- 9. 明治 きのこの山で一石投じる
- 10. 週休3日で過去最高 大成功の秘訣
- 1. ダイハツのトールワゴン「トール」＆ト…
- 2. MetaのCEO 資産2000億ドル突破
- 3. iPhone 7 Plusにケースを付けてOSMO Mo…
- 4. Yahoo!ゲームで新プラットフォームのβ…
- 5. 平成29年度富士総合火力演習で各メーカ…
- 6. 実物大「aibo」ぬいぐるみがクレーンゲ…
- 7. 美しい断面「エレクトリックナイフ Sli…
- 8. ヴィトン 無線イヤホン新色発売
- 9. 霊能力者と懐疑派が生放送で大ゲンカ！…
- 10. ドコモの携帯 新たに4シリーズで展開
- 1. 角田夏実のビキニ姿 鮮烈な印象
- 2. 大谷&ジャッジをリアル評価 結果
- 3. 大谷50号球 日本人が1億超え入札
- 4. 古田氏、大谷の大躍進に言葉失う
- 5. 大谷妻の肌見せに熱狂の声続出
- 6. 大谷と写真もデコピン異変に注目
- 7. 大逆転あるか 大谷三冠王の条件
- 8. 新庄監督 エスコンで異例の要請
- 9. G捕手がベンチに落下 対応に感動
- 10. 103年ぶり 大谷に期待でる大記録
- 1. 藤吉久美子の不倫で恐怖の会見
- 2. 二宮「座長失格」と囁かれる?
- 3. イッテQ 手越祐也が「復帰」へ
- 4. 羽賀容疑者よりヤバい? 大物逮捕
- 5. 稲垣逮捕のとき中居がとった行動
- 6. 吉岡里帆 メイク動画に衝撃走る
- 7. 有吉 羽賀容疑者は「人たらし」
- 8. 高嶋ちさ子「最悪の事態」を謝罪
- 9. 安住アナ 生ラジオでグチ連発
- 10. 『呪術廻戦』9月30日発売の「週刊少年…
- 1. 怒鳴られ…妊婦に予想外の出来事
- 2. 業務時間に堂々不倫 衝撃の職場
- 3. お値段以上 ダイソー神アイテム
- 4. 【スリコ】メイク前にひと手間プラス！…
- 5. デート5分で帰られる 女性の悲劇
- 6. 通帳見せぬ結婚5年の夫 残高83円
- 7. 人気女優10kg減 食べないものは?
- 8. 産後の妻が夫に絶望を感じた瞬間
- 9. 40代で身体不調 生前整理の結果
- 10. 森香澄、“7キロ痩せたダイエット”の…