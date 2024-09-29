9月27日に放送された『バズ！パ・リーグ』（ABEMA）で、ソフトバンク・周東佑京の独占インタビューを実施。その中で、周東自身が選ぶ“今年のベストプレー”が明らかとなった。【映像】急加速して“爆速スライディングキャッチ”この日、番組では、今年もスーパープレーを連発し、番組内の『週刊パ・リーグTVランキング』でも常連的に登場していた周東に独占インタビューを行った際の映像を放送。その中で周東は、7月17日にみずほP