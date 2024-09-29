国連総会の一般討論演説に登壇した日本の山崎国連大使が岸田総理の演説を代読し、ロシアや中国を念頭に国際社会における「法の支配」の重要性を訴えました。山崎和之国連大使「ロシアのウクライナ侵略は今なお続き、パレスチナ・ガザ情勢も深刻です。残念ながら、分断と対立は深まっています」日本の山崎国連大使は28日、国連総会の一般討論演説に登壇し、ロシアのウクライナ侵攻や中国の覇権主義的な行動を念頭に「“法の支配”