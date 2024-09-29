【「呪術廻戦」カウントダウン動画】 9月29日 公開 集英社は、芥見下々氏によるマンガ「呪術廻戦」完結までのカウントダウン動画を9月29日に公開した。 「呪術廻戦」は9月30日発売の週刊少年ジャンプ44号掲載の第271話にて、いよいよ完結を迎える。最後となる今回のカウントダウン動画は五条悟のセリフで彩られたものとなっている。 【Last 1 episode.】 だか