先代に近づけるか。大相撲の大関琴桜（２６＝佐渡ヶ嶽）が２９日、都内で大関昇進披露宴を開き、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）ら約１１００人の関係者が出席。祖父で元横綱のしこ名を継いだ琴桜は「結果が求められる地位。ここで終わりではない。今まで以上に気を引き締めてやっていく」と初優勝と横綱挑戦へ決意を新たにした。八角理事長は壇上のあいさつで「琴桜と言えば、先代は横綱。２代目琴桜も大関の地位に