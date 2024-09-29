サヨナラ負けでも、Ｇ党の声援は鳴りやまなかった。４年ぶりリーグＶから一夜明けた巨人は、２９日のヤクルト戦（神宮）を若手中心のメンバーで臨み、４得点と９回まで１点をリード。４番手・平内がサヨナラ打を浴び４―５で敗れたが、左翼席を埋めた巨人ファンは試合後、一列に並んでスタンドにあいさつした阿部監督とナインに「おめでとうーッ！」「ありがとうーッ！」と大歓声を送った。阿部監督はこの日、６回から３イニ