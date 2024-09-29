巨人・山瀬慎之助捕手（２４）が２９日に一軍昇格を果たすと、同日のヤクルト戦（神宮）に「７番・捕手」で先発出場。今季初安打を含む４打数２安打とアピールに成功した。小林に代わって一軍に合流し、即スタメンマスクを被った山瀬。まずは０―０の２回一死一塁で１打席目を迎え、相手先発・ヤフーレの投じた６球目・直球をうまくはじき返して左前打。うれしい今季初安打とすると、２―３の６回無死一、二塁で迎えた３打席目