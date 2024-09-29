未確認飛行物体（UFO）が、地球を核戦争から救おうとしている可能性が示唆された。多くのUFOが軍事施設の近くで目撃されている事実を踏まえ、UFO専門家のロバート・L・ヘイスティングス氏は、核戦争がもたらす脅威を人類に警告している可能性があると持論を説いている。 【写真】UFOなのか!? 日本の小説家が撮影した「謎の発光体」画像 ヘイスティングス氏は自著『UFOと核兵器』で述べた。 「おそらく彼らは科学的