野党は29日、自民党石破茂総裁が次期衆院選を「10月15日公示、27日投開票」とする意向を固めたのに対し「裏金脱税隠し解散」（音喜多駿日本維新の会政調会長）と批判した。衆院解散に踏み切る前に予算委員会を開くよう重ねて求めた。音喜多氏は自身のX（旧ツイッター）で「決断を後悔させる結果を出す。向こうが国会論戦を放棄するなら、あとは剣を交えるのみ」と書き込んだ。立憲民主党の笠浩史国対委員長は取材に「開か