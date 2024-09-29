¢£¥×¥íÌîµåºå¿À 7¡Ý6 DeNA¡Ê29Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡ËDeNA¤Ïºå¿À¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÎ¢¡¢ÃæÀîñ¥¡Ê25¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê25¡Ë¡¢°ËÀªÂçÌ´¡Ê26¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤âÇ´¤ì¤º¤³¤Î²ó5¼ºÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ïº´Ìî·ÃÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢µÜ粼ÉÒÏº¡Ê35¡Ë¡¢ËÒ½¨¸ç¡Ê26¡Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¤¢¤È1ÊâµÚ¤Ð¤º¡£DeNA¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç67¾¡65ÇÔ3Ê¬¤ÇÃù¶â2¤Î3°Ì¡£2°Ì¡¦ºå¿À¤È4¥²¡¼¥àº¹¡¢4°Ì¡¦¹­Åç¤È1.5¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î