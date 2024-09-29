台風第18号(クラトーン)2024年09月29日19時05分発表 【写真を見る】台風18号は勢力を増し沖縄地方へ瞬間最大風速は60メートル3日から4日に最接近このあとの進路と勢力を詳しく 29日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯19度35分 (19.6度)東経123度35分 (123.6度)進行方向、