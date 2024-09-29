阪神が連敗を３で止め、２位が確定した。２―６の七回に代打糸原、大山の適時打などで３点を返し、なお２死一、二塁から佐藤輝の２点三塁打で逆転。この回一挙５点を挙げた。２番手の漆原が３年ぶりの白星。ＤｅＮＡは救援陣が崩れた。