自転車ＢＭＸフリースタイル・パークのマイナビ・ジャパンカップ横須賀は２９日、神奈川県横須賀市のうみかぜ公園で行われる予定だった決勝が強風の影響で中止となった。予選の結果で最終順位が決まり、男子はパリ五輪代表の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が優勝。女子は小沢美晴（岐阜・糸貫中）が制した。