◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―４巨人（２９日・神宮）負ければ最下位転落の危機でサヨナラ勝ちを収めた。長岡秀樹内野手が９回に右前に今季２度目の劇打を放ち、ケリをつけた。３―４の９回だった。松本直の二ゴロ野選で同点に追いつき、なおも１死一、三塁の好機で前進守備の一、二塁間をしぶとく破るサヨナラ打。お立ち台では「直樹さん（松本）に決めてほしかったんですけど、いい緊張感をもって打席に入れました」と