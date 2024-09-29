【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆阪神・青柳晃洋―ＤｅＮＡ・吉野光樹（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆楽天・早川隆久―ロッテ・種市篤暉（１８時・楽天モバイル）◆西武・武内夏暉―日本ハム・山崎福也（１８時・ベルーナドーム）◆ソフトバンク・モイネロ―オリックス・山下舜平大（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）