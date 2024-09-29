逆転劇に歓喜する商大の選手＝横浜スタジアム神奈川大学野球第４週第２日は２９日、横浜スタジアムで関東学院大―横浜商大、神奈川大―桐蔭横浜大の２回戦が行われ、商大は５―３で勝利して勝ち点を挙げた。桐蔭大は３―０で神大を下して１勝１敗とした。商大は主将の田村が五回に同点打、さらに七回１死一、二塁から勝ち越しの左前適時打を放った。桐蔭大は初回１死一、二塁から１年浮ケ谷の左前適時打で先制。先発高田、五回