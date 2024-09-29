自民党の石破茂総裁は、党の新執行部の陣容を固めた。衆議院の解散総選挙を視野に、党の要の幹事長には経験豊富なベテランの森山裕氏。「選挙の顔」として、ともに総裁選を争った小泉進次郎氏を起用する。◇◇◇【自民党新執行部の顔ぶれ】※敬称略。衆参の後の数字は当選回数。総裁石破茂衆12 無派閥副総裁菅義偉衆9 無派閥幹事長森山裕衆7参1 旧森山派政調会長小野寺五典衆8 旧岸田派総務会長 鈴木俊一