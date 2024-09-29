イースタン・リーグは29日、今季の全日程を終了した。DeNAが優勝し、2位以下は巨人、西武、日本ハム、ヤクルト、ロッテ、楽天、今季から参加したオイシックスの順となった。個人タイトルは次の通り。▽首位打者知念大成（オイシックス）・323▽最多本塁打山本大斗（ロッテ）19▽最多打点山本（ロッテ）66▽最多盗塁小森航大郎（ヤクルト）24▽最高出塁率安田悠馬（楽天）・383▽最優秀防御