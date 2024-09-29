歌舞伎俳優の市川團十郎（46）が29日、自身のインスタグラムを更新。長女で女優としても活動する堀越麗禾（13）が撮影した写真を披露した。「麗禾撮影」として投稿されたのは、11歳の長男で歌舞伎俳優の市川新之助（勸玄）の目元のアップ写真と、團十郎と新之助の親子お昼寝ショット。フォロワーからは「麗禾ちゃんのカンカンへの愛が垣間見えます」「愛溢れる写真麗禾ちゃん撮り方上手」「まつ毛長い」「素敵な写真」「と