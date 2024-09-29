「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）阪神は大逆転勝利で２位が決定。甲子園でのＣＳファーストステージ開催を決めた。初回に先制点を奪われたが、何とか反撃しようと打線は懸命に得点を重ねた。２点を追う三回、２死一塁から森下が左中間へ適時二塁打。１点を追う五回には２死三塁から中野が左前適時打を放ち、一時同点とした。４点を追う七回には打線が奮起。無死二塁の好機をつくると、代打・糸原が左前適時打