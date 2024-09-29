■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9509) 北海電 東証プライム (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (8053) 住友商 東証プライム (4362) 日精化 東証プライム (9508) 九州電 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7201) 日産自 東証プライム (7740) タムロン 東証プライム (4894) クオリプス