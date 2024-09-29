日本サッカー殿堂の掲額式が２９日、東京都文京区にある日本協会の文化創造拠点「ｂｌｕｅ―ｉｎｇ！」（ブルーイング）で開かれ、新たに殿堂入りした元日本代表監督のアルベルト・ザッケローニ氏（７１）が表彰された。２０１０年に監督に就任し、１４年ワールドカップブラジル大会出場に導いたザッケローニ氏は「サッカー人生の一番の誇りは日本代表を率いたこと」と振り返り、今の日本代表について「世界の強豪と互角に戦い