有吉弘行（５０）が２９日放送のＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。２８日に放送されたテレビ朝日「祝！内村光良還暦祭り内村プロデュース復活ＳＰ！！」に触れた。「内Ｐ」は２０００〜０５年まで放送されていた、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良の冠番組。先日テレビ朝日開局６５周年と内村の還暦を記念し、復活特番として放送された。この日、有吉は「『内村プロデュース