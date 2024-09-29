女子プロレス「スターダム」は、１０月５日愛知・ドルフィンズアリーナ大会の全対戦カードを２９日に発表した。ワンダー王者のなつぽいは、テクラとのＶ２戦が正式決定。２９日の所沢大会でフューチャー王座の最多連続防衛記録を「Ｖ１２」に更新した同王者の吏南は、挑戦者決定戦を制した天咲光由を迎え撃つ。また、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の刀羅ナツコ＆渡辺桃＆小波＆琉悪夏は、ダンプ松本＆ＺＡＰの極悪