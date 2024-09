DEZERT主催<【This Is The "FACT"】TOUR 2024>が、10月5日の名古屋公演を皮切りに11月15日の東京公演まで、東名阪3ヵ所3公演で開催される。同ツアーはDEZERTが対バン相手の地元に討ち入るべく、名古屋DIAMOND HALLにlynch.、大阪BIGCATにSadie、Zepp ShinjukuにMUCCを迎えて行われるものだ。◆千秋(DEZERT) × 逹瑯(MUCC) 画像2017年1月29日に新木場スタジオコーストで行われた<DEZERT PRESENTS 【This Is The "FACT"】>開催前