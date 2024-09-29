自民党の石破茂新総裁による党役員・閣僚人事の全容が29日、判明した。党最高顧問に麻生太郎副総裁（84）を充て、総務会長には鈴木俊一財務相（71）を起用する。1日に発足する新内閣の閣僚のうち初入閣は13人、女性は2人。いずれも防衛相経験者の岩屋毅衆院議員（67）を外相に、中谷元衆院議員（66）を防衛相に起用する。【チャート図】固辞相次ぐ石破人事船出は分断消えぬまま■組織運動本部長に小渕氏、小泉氏は選対委員長