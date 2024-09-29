◇セ・リーグヤクルト5xー4巨人（2024年9月29日神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手（24）が29日、巨人戦（神宮）に「4番・三塁」で先発出場。4打数1安打で打点を伸ばせなかった。打点王を争う巨人・岡本和も5打数1安打で打点0に終わった。打点王争いは最後の直接対決だったが、ヤクルト・村上は86打点、巨人・岡本和は83打点のまま変わらず。ヤクルトは残り3試合で、巨人は残り1試合となっている。村上はここまで33本塁