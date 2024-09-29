声優、アーティストとして活動する内田雄馬が２８、２９日に神奈川。パシフィコ横浜で「ＹＵＭＡＵＣＨＩＤＡＬＩＶＥ?ＶＳＹＵＭＡ００１―内田真礼?」を開催した。実の姉で声優アーティストの内田真礼を迎えての対バンライブとなり、２５日にデジタル配信された「Ｃａｒｎｉｖａｌ」「ＢＩＧＬｏｖｅ」。そして、今回の対バンライブのテーマソング「Ｃｈｅｍｉ―ｓｔｏｒｙ」をコラボ歌唱。各ソロ歌唱１５曲を含